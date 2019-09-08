Песков: России и Японии пока не удалось решить некоторые важные проблемы

В Кремле с сожалением указали на отсутствие договоренностей по имеющим значение вопросам, хотя сотрудничество в целом рассматривают положительно.

«С сожалением констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — отметил официальный представитель Владимира Путина в ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Россия отреагировала на представление Японии из-за открытия завода на Курилах Подробнее

Отношения между Москвой и Токио омрачает отсутствие мирного договора. Государства в течение многих десятилетий не могут прийти к согласию в территориальном споре относительно четырех островов Южных Курил, чтобы подписать документ.

Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Япония претендует на все острова, однако в России смотрят на ситуацию иначе. Москва объясняет свой суверенитет над ними итогами Второй мировой войны. Кроме того, в декларации 1956 года упомянуто, что российская сторона может передать Токио Хабомаи и Шикотан, но после заключения мирного договора.