  • Песков: России и Японии пока не удалось решить некоторые важные проблемы

    08 сентября 2019, 15:05

    Александра Ломейко

    Отношения между Москвой и Токио развиваются позитивно, но ряд важнейших проблем пока разрешить невозможно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировал «Интерфакс».
    Песков: России и Японии пока не удалось решить некоторые важные проблемы

    В Кремле с сожалением указали на отсутствие договоренностей по имеющим значение вопросам, хотя сотрудничество в целом рассматривают положительно.

    «С сожалением констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — отметил официальный представитель Владимира Путина в ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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    Отношения между Москвой и Токио омрачает отсутствие мирного договора. Государства в течение многих десятилетий не могут прийти к согласию в территориальном споре относительно четырех островов Южных Курил, чтобы подписать документ.

    Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Япония претендует на все острова, однако в России смотрят на ситуацию иначе. Москва объясняет свой суверенитет над ними итогами Второй мировой войны. Кроме того, в декларации 1956 года упомянуто, что российская сторона может передать Токио Хабомаи и Шикотан, но после заключения мирного договора.