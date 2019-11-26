Песков развеял скептические заявления о переговорах Путина и Трампа

В Москве нет скептических настроений касательно возможности провести встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У него все равно связаны руки». В Москве не видят смысла во встрече Путина и Трампа Подробнее

Как сообщил РИА «Новости» дипломатический источник, российская сторона «скептически настроена» по поводу перспектив проведения подобных переговоров лидеров стран. По его словам, Трамп ничего не может предпринять, так как у главы Вашингтона «связаны руки».

В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не разделяют такую точку зрения. На соответствующий вопрос он коротко ответил: «нет».

Последний раз российский и американский лидеры встречались в июне на саммите G20 в японском городе Осака. Во время переговоров Путин пригласил коллегу приехать в Москву в 2020 году на мероприятия в честь парада Победы. Но в Вашингтоне пока не дали никакого ответа. Всего за последние три года Путин и Трамп встречались несколько раз. После переговоров летом 2018 года в Хельсинки конгресс США требовал раскрыть детали двусторонних переговоров.