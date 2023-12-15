Важное 15 декабря 2023, 17:41 Песков рассказал, с каким президентом США предпочтет работать Путин Песков: Путин согласится работать с любым, кто будет учитывать озабоченности РФ Kremlin Pool/via Global Look Press

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Президент Владимир Путин предпочтет работать с американским лидером, который будет проявлять конструктивность в диалоге с Россией и поймет значимость взаимодействий с ней. Об этом NBC News заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о выборах в США.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин согласится работать с любым лидером, который обратит внимание на озабоченности России и будет осторожным.

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«С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности», — заявил Песков», — ответил Песков на вопрос о том, с кем будет готов сотрудничать российский лидер.

Во время прямой линии 14 декабря Путин выразил готовность взаимодействовать с США и выстраивать с ними отношения в будущем. По его мнению, сейчас условий для восстановления диалога нет, но они появятся, если американское руководство начнет уважать другие страны.

Российский лидер добавил, что США мешает их имперская политика. Из-за нее американский электорат воспринимает даже маленькие уступки как провал, указал он.