Песков рассказал о следующей пресс-конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента Владимир Путина должна пройти в обычном формате — с главой государства на сцене и представители СМИ в зале. Однако ближе к событию возможны корректировки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости.

Итоговая пресс-конференция запланирована на вторую половину декабря 2020 года.

Ранее Песков рассказал, что в этом году прямой линии с главой государства не будет. Однако общение с россиянами может стать частью грядущей пресс-конференции. Представитель Кремля объяснил это решение тем, что Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Речь идет об обращениях российских лидеров к согражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Пресс-конференция и прямая линия — давно известные форматы общения президента с прессой и россиянами. Впервые они прошли в 2001 году. С тех пор они проводятся ежегодно (исключением стали несколько лет).В 2013 году Путин отвечал на вопросы соотечественников почти пять часов.