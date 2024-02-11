Мир 11 февраля 2024, 13:27 Песков рассказал о работе Путина с историческими архивами Пресс-секретарь Песков: Путин опирается на очень глубокое знание истории Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин много работал с историческими архивами, поэтому его суждения об истории основываются на конкретных знаниях. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал интервью американского репортера Такера Карлсона с Путиным и отметил, что автором идеи о подготовке исторических документов для беседы был российский лидер.

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«Это было подготовлено по поручению президента. <…> Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства основывает свое мнение по историческим вопросам не на эмоциях, а на изучении первоисточников.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует на основе первоисточников», — заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что с инициативой взять интервью с Путиным выступил сам Карлсон. По словам Пескова, журналист вышел на администрацию президента и предложил организовать встречу.