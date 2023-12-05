Мир 05 декабря 2023, 13:52 Песков рассказал о повестке во время визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию Песков: нефтяной рынок остается на повестке дня всегда РИА «Новости»

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Взаимодействия в области нефтяного рынка остаются на повестке дня всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящем визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил РБК. Визиты главы государства в эти страны впервые с 2019 года состоятся 6 декабря.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области оно всегда на повестке дня», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность диалога на эту тему в ходе поездки Путина.

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Отдельно он обратил внимание на результаты последнего заседания ОПЕК+. По словам Пескова, рынок нефти очень крупный и там присутствуют определенные инерционные процессы.

«Поэтому иногда эффект имеет отложенное. В любом случае координация будет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О поездке Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, декабря в комментарии Telegram-каналу Shot заявил помощник президента Юрий Ушаков. Песков уточнил, что визиты состоятся «фактически за одни сутки».