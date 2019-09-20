Песков рассказал о подготовке к визиту Мадуро

Глава Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию. Сейчас идет подготовка к визиту иностранного лидера. На Российскую экономическую неделю он не приедет.

О мероприятиях, связанных с прибытию Мадуро, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

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«Визит готовится», — отметил официальный представитель Кремля.

В беседе с «Интерфаксом» пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что приезд венесуэльского лидера на мероприятия экономической недели не запланирован. Она начнется в Москве 2 октября и продлится четыре дня.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро начались в Венесуэле в конце января. Временным главой государства себя тогда провозгласил возглавлявший Национальную ассамблею Хуан Гуаидо.

Его признали часть западных стран и США. За Мадуро как легитимного президента выступили Россия, Китай, Турция и другие страны. Москва охарактеризовала «президентский статус» Гуаидо как несуществующий. Мадуро при этом подчеркнул, что политик является марионеткой Вашингтона.