Песков рассказал о первой встрече Путина и Зеленского

Зеленский чуть не занял место Путина на саммите «нормандской четверки». Видео Подробнее

«Они просто пожали руки. Встреча еще впереди», — сказал Песков.

На тот факт, что публичного рукопожатия не было, обратила внимание «Украина.ru». Издание уточнило, что лидеры двух стран вышли из одного помещения, где, видимо, поздоровались раньше.

Офис президента Украины сообщил, что итоговая пресс-конференция состоится не в 20:45 (21:45 мск) по киевскому времени, а в 22:00.

В заявлении сказано, что после переговоров четырех лидеров состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского. После нее пройдет пресс-конференция, посвященная результатам саммита.

На встрече в Берлине, состоявшейся в рамках «нормандского формата» в октябре 2016 года, Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко руку друг другу не пожали.