Песков рассказал о готовности «Газпрома» к диалогу с Молдавией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания «Газпром» готова обсуждать с Молдавией условия поставок газа и искать компромиссы. Об этом написал RT.

«„Газпром“ открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он напомнил о крупной и растущей задолженности Молдавии перед компанией.

«И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта», — добавил Песков.