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    29 октября 2021, 14:29

    Песков рассказал о готовности «Газпрома» к диалогу с Молдавией

    Кремль: «Газпром» открыт для поиска компромиссов в Молдавией по поводу поставок газа

    Полина Гребенщикова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания «Газпром» готова обсуждать с Молдавией условия поставок газа и искать компромиссы. Об этом написал RT.

    «„Газпром“ открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сказал представитель Кремля.

    Кроме того, он напомнил о крупной и растущей задолженности Молдавии перед компанией.

    «И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта», — добавил Песков.