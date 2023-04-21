21 апреля 2023, 13:17
Песков рассказал, как Россия ответит Украине на разрыв земельного договора с посольством
Пресс-секретарь Песков: Россия ответит на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Решение Украины разорвать договор об аренде участка под посольством России в Киеве не останется без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о возможных зеркальных мерах, сообщил ТАСС.
«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься», — сказал он.
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Городской совет Киева постановил разорвать договор аренды земельного участка с посольством России и обратился в кабмин с требованием вернуть имущество учреждения в собственность государства.
Ранее правительство Чехии решило задним числом аннулировать соглашения о бесплатном пользовании СССР 40 земельными участками для нужд дипмиссии и потребовать от России погашения арендной платы на десятки миллионов крон. Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха на территории лесничества Яблонна под Варшавой.
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