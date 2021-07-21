Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пока не знают, каких договоренностей достигли США и Германия по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом написало РИА ФАН.

Пока известно только, что страны пришли к пониманию, сообщил Песков.

«Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем», — пояснил политик.

«Северный поток — 2» стал одной из тем встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена во время визита канцлера Германии в США.