Песков рассказал, что думает о фразе Байдена про «щенка Путина»

Кремль следит за дебатами кандидатов в президенты США и «политической культурой» в этой стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в России следят за избирательной гонкой в Соединенных Штатах, ведь это государство с одной из крупнейших экономик мира.

«Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США», — так Песков прокомментировал заявление Джозефа Байдена, который на дебатах назвал Дональда Трампа «щенком Путина». Об этом написало РИА «Новости».

Как сообщила газета «Известия», представитель Кремля подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в избирательный процесс в Штатах.

Первые дебаты действующего главы Белого дома и его соперника от демократов прошли в Кливленде (штат Огайо) ранее. В течение 96 минут оппоненты в очень жестких формулировках обвиняли друг друга и оскорбляли.

По мнению политолога Наталии Елисеевой, в этом нет ничего нового и шокирующего. Ведь политические дебаты в США — это шоу, которое зрители с удовольствием смотрят.

Кандидатов в президенты ожидают еще два тура дебатов. Кроме того, один раунд должны провести выдвинутые ими вице-президенты Камала Харрис и Майк Пенс. Выборы в США пройдут 3 ноября.