Мир 22 апреля 2024, 12:32 Песков рассекретил подробности возможной личной беседы Путина и Пашиняна Песков: Путин и Пашинян лично смогут обсудить вывод российских пограничников РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени смогут лично обсудить уход пограничников и другие вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Пашинян заявлял, что посты российских пограничников выведут из Тавушской области. Песков же отметил, что никаких сигналов на этот счет не было.

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«Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Посты российских пограничников появились в Тавушской области на границе с Азербайджаном в 2021 году. Такое решение приняли в рамках двустороннего сотрудничества России и Армении.

Пашинян недавно отметил, что «ситуация существенно изменилась». По его мнению, армянские и азербайджанские пограничники при взаимодействии смогут обеспечить охрану границы.