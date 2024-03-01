Мир 01 марта 2024, 13:11 Песков раскрыл подробности по проекту мирного соглашения России и Украины Песков: процесс мирного соглашения прекратила Украина по команде Великобритании

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Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения России и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал РБК.

Официальный представитель Кремля отреагировал на публикацию The Wall Street Journal, в которой указали на условия мирного соглашения России и Украины. По данным газеты, в апреле 2022 года предполагалось оставить Крым российским, а статус ДНР и ЛНР определить во время личных переговоров представителей стран. При этом Херсонскую и Запорожскую области в документе не упоминали.

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Песков отметил, что в марте 2022 года условия соглашения были одни, но сегодня — другие, как и юридический статус территорий, которые стали российскими.

«Действительно, был согласованный текст. Но мы не хотели бы его публиковать. Переговорный процесс прекратился по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России на брифинге отметил, что Запад не оставил без внимания послание Путина Федеральному собранию. Он уточнил, что глава государства не вел телефонных переговоров с зарубежными партнерами после мероприятия 29 февраля.