Мир 17 ноября 2023, 17:46 Песков раскритиковал стремление Финляндии к конфронтации с Россией Песков назвал большой ошибкой антироссийские шаги Финляндии Takimoto Marina/Keystone Press Agency

Читать 360tv в

Финляндия допустила большую ошибку, когда решила встать на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений», — отметил он.

Реклама

Пресс-секретарь президента назвал взаимовыгодным и уважительным партнерство России и Финляндии. Он напомнил, что государство никогда не угрожало финской стороне и не давало никаких поводов для конфронтации.

«Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения это большая ошибка», — заключил Песков.

Ранее Финляндия приняла решение установить ограждения на четырех КПП на границе с Россией. Посольство РФ заявило, что страна ответит на действия финских властей. Россия ожидает детальных объяснений от руководства соседнего государства. По мнению представителей российского посольства, закрытие КПП разрывает связи между странами и может создать дополнительные проблемы в регионе.