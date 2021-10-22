Песков: работа над регистрацией вакцины «Спутник V» в Европе продолжается

Европейский регулятор EMA заявил, что ему был подготовлен и передан неполный пакет документов для регистрации российской вакцины «Спутник V». Сейчас Минздрав России и РФПИ выясняют, каких именно, по мнению европейских экспертов, не достает.

Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши специальные ведомства, которые работают, — Минздрав, РФПИ, — они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано», — рассказал Песков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 октября заявила, что возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». В Россию для сбора необходимых данных о препарате намерена приехать группа инспекторов организации.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что речь идет о юридических процедурах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко после переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил об устранении всех барьеров, мешавших признанию отечественной вакцины.

Европейский регулятор EMA сообщил, что если до конца ноября будут получены все документы по «Спутнику V», его легализация может произойти в I квартале 2022 года. Сделать это до нового года практически невозможно.