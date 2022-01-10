Песков: Путину соообщат об итогах первых переговоров России и США в Женеве

Президент России Владимир Путин получит всю информацию об итогах первого раунда переговоров российских и американских дипломатов в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту доложат своевременно», — заявил он, отвечая на вопрос, знает ли Путин о деталях переговорах заместителя министра иностранных дел Рябкова и первого заместителя государственного секретаря Шерман.

Предварительная встреча российских и американских дипломатов прошла вечером в воскресенье, 9 января. Комментируя переговоры, Рябков заявил, что разговор оказался полезным. Американская коллега вошла в курс дел, поэтому завтра не придется тратить времени на объяснения. Российский дипломат отметил, что в целом он доволен предварительными переговорами.

Основная часть обсуждения вопроса гарантий безопасности между российской и американской делегациями пройдет в понедельник, 10 января. Дискуссия предполагает закрытый режим, после которой главы делегаций проведут совместную конференцию.

По предварительным данным, основными темами станут ситуация на Украине, а также предложение США ввести взаимные ограничения по военным учениям. Накануне представитель Белого дома заявил, что вопрос о сокращении американского военного присутствия в странах Европы в повестке делегации не значится.

Вторым раундом переговоров российских дипломатов станет заседание Совета Россия — НАТО. Оно пройдет в Брюсселе 12 января. По предложению главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, его совместят с плановой сессией Военного комитета НАТО с начальниками генеральных штабов стран-членов организации.

Столтенберг уже заявил, что на заседании поднимут вопросы европейской безопасности, в частности Украины, а также обсудят прозрачность деятельности армий для снижения рисков военного столкновения.

Россия со своей стороны намерена обсудить подготовленные проекты соглашений о гарантиях безопасности. Они предусматривают отказ от развертывания ядерного оружия вне границ России и США, отказ от проведения военных учений вблизи опасных рубежей, неразвертывание ракет малой и средней дальности вне территории альянса, а также отказ НАТО от расширения на восток.