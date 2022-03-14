Песков: Путин в начале спецоперации приказал не штурмовать города сразу

В начале специальной операции на Украине президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно города из-за возможных больших потерь среди населения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также заявил, что Москва считает провокационной позицию США и ЕС, которые своими заявлениями подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины, чтобы возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан.

По словам представителя Кремля, Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась. В частности, Песков указал, что Москва не запрашивала у Пекина помощи для ведения специальной операции на Украине.

Песков отметил, что российские военные работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. «Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», — добавил он.

О начале специальной операции рано утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Среди задач операции российский лидер указал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны РФ уточнили, что военные наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ, мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российского Минобороны также развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.