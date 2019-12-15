Песков оценил заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти официально не выдвигали идею о размещении миссии ООН в Донбассе. Накануне на эту тем рассуждал украинский министр Вадим Пристайко.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — приводит ТАСС комментарий Пескова по поводу высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном воде миротворцев ООН на территорию Донецкой и Луганской областей.

Клинцевич назвал ввод миротворцев ООН в Донбасс наихудшим исходом Подробнее

Украинский министр иностранных дел в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что контингент ООН может войти в Донбасс, если минские соглашения себя исчерпают.

«Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — предположил Пристайко, как могут развернуться события в Донбассе. Он добавил, что киевские власти не просили ООН о размещении миротворцев, а ввести миссию предлагала Москва.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что такой исход событий будет наихудшим. По его словам, на Украине никто не собирается выполнять минские соглашения, и при попустительстве ООН в Донбассе могут начать эскалацию конфликта.