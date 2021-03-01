Песков ответил на заявление Байдена о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аннексии Крыма не было. Это было законное решение о воссоединении. Так он ответил на слова Джо Байдена о полуострове.

«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, готова ли РФ взаимодействовать с Вашингтоном при данной позиции американцев, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента напомнил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма. Оно было проведено в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины, отметил он.

Также он напомнил, что в этом отношении был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий. Поэтому, по его мнению, никакой аннексии не было и не надо ее признавать. Он заключил, что нужно признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт, что Крым уже достаточно давно является одним из регионов России.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. Американский лидер рассказал, что Вашингтон намерен привлечь Россию к ответственности за «агрессию» против Украины.