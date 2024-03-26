Мир 26 марта 2024, 13:44 Песков прокомментировал возможные контакты России и США Песков: Россия выступает за комплексное обсуждение вопросов с США РИА «Новости»

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Российские власти открыты для переговоров с США, но настаивают на комплексном обсуждении вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что нельзя одни вопросы «выдирать из контекста», нужно подходить к этому комплексно.

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«Открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — пояснил Песков.

Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил о намеченных на следующую неделю контактах с представителями Белого дома и Госдепа США. По его словам, участники переговоров обсудят состояние двусторонних отношений и есть ли шанс на их реабилитацию.