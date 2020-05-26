Песков прокомментировал усугубившийся конфликт между США и Китаем
Конфликт между Америкой и Китаем выглядит некрасиво в сложившейся ситуации. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По его мнению, страны в период пандемии должны поддерживать друг друга и оказывать взаимную помощь. А распространение инфекции — общая проблема, с которой нужно бороться, объединив усилия.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил направить в Россию медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.