Песков прокомментировал усугубившийся конфликт между США и Китаем

По его мнению, страны в период пандемии должны поддерживать друг друга и оказывать взаимную помощь. А распространение инфекции — общая проблема, с которой нужно бороться, объединив усилия.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил направить в Россию медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.