    26 мая 2020, 16:21

    Песков прокомментировал усугубившийся конфликт между США и Китаем

    Дарья Морозова

    Конфликт между Америкой и Китаем выглядит некрасиво в сложившейся ситуации. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По его мнению, страны в период пандемии должны поддерживать друг друга и оказывать взаимную помощь. А распространение инфекции — общая проблема, с которой нужно бороться, объединив усилия.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил направить в Россию медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.