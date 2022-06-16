Песков призвал не задавать вопросов о ядерной войне

Средствам массовой информации нужно быть профессиональными, а спикерам — мудрыми, чтобы не затрагивать вопросы о ядерной войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал Песков в интервью РИА «Новости».

В последнее время политики стали высказываться на тему ядерной войны. Недавно замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя говорить о невозможности ядерной войны. Он напомнил, что ядерное оружие в истории человечества уже применяли.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что бывший глава МИД Польши, а сейчас депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт. Володин таким образом отреагировал предложение Сикорского передать Украине ядерное оружие.