Мир 02 февраля 2023, 12:43 Песков призвал не преувеличивать роль ЧВК «Моцарт» на Украине Представитель Кремля Песков: не стоит преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» не принадлежит какая-либо значимая роль на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы <…> ЧВК с таким названием», — сказал Песков, комментируя информацию о прекращении участия ЧВК в конфликте.

Реклама

Ранее The New York Times назвала причины краха ЧВК «Моцарт» на Украине. У членов компании — ветеранов боевых действий отмечались психические расстройства, они с трудом контролировали употребление алкоголя. Кроме того, мужчины стали завсегдатаями киевских стриптиз-клубов и баров.

Американская ЧВК также столкнулась со случаями дезертирства, причиной которых стали финансовые проблемы.