Песков признал, что вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для России

Вступление Финляндии в НАТО не сделает Евразию стабильной, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил, что Россия проанализирует ситуацию и предпримет меры для обеспечения своей безопасности, сообщил ТАСС.

«Конечно, все это станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — сказал Дмитрий Песков.

Какими будут конкретные шаги, зависит от того, насколько близко военная инфраструктура альянса придвинется к российским границам и в чем именно будет выражаться процесс расширения блока. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, представитель Кремля подтвердил, что вступление Финляндии в альянс, безусловно, является угрозой для России.

Финский президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с заявлением в поддержку вступления страны в НАТО. За соседями хочет последовать Швеция — решение о подаче заявки могут принять на заседании правительства 16 мая.