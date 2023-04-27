Мир 27 апреля 2023, 12:53 Песков пригрозил ответными мерами за высылку российских дипломатов из стран Европы Песков: высылка российских дипломатов из стран Европы не может оставаться без взаимности gpointstudio / Freepik

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Высылка российских дипломатов из европейских государств приведет к ответным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

По словам представителя Кремля, высылку дипломатов из Европы нельзя оставлять без ответа. Это еще один шаг к деградации отношений между странами, указал Песков.

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«Здесь оценка очевидна — все деградировало до возможных минимумов», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Каждая такая высылка де-факто сужает базу для дипломатических отношений, указал он. Песков добавил, что подобные действия «не могут оставаться без какой-то взаимности».

Ранее Германия решила массово выслать из страны российских дипломатов. МИД России осудил действия Берлина. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ФРГ продолжает демонстративно разрушать российско-германские отношения.