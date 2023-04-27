27 апреля 2023, 12:53
Песков пригрозил ответными мерами за высылку российских дипломатов из стран Европы
Песков: высылка российских дипломатов из стран Европы не может оставаться без взаимности
Высылка российских дипломатов из европейских государств приведет к ответным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
По словам представителя Кремля, высылку дипломатов из Европы нельзя оставлять без ответа. Это еще один шаг к деградации отношений между странами, указал Песков.
Реклама
«Здесь оценка очевидна — все деградировало до возможных минимумов», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Каждая такая высылка де-факто сужает базу для дипломатических отношений, указал он. Песков добавил, что подобные действия «не могут оставаться без какой-то взаимности».
Ранее Германия решила массово выслать из страны российских дипломатов. МИД России осудил действия Берлина. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ФРГ продолжает демонстративно разрушать российско-германские отношения.
Дипломатия
Дмитрий Песков
Европа
Реклама
Реклама