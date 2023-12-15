Мир 15 декабря 2023, 15:01 Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС Песков: переговоры ЕС по Украине и Молдавии могут продолжаться десятилетиями Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут продолжаться годами, а то и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», — заявил представитель Кремля журналистам.

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Он напомнил, что у ЕС довольно жесткие критерии вступления, которым на данный момент не соответствуют ни Украина, ни Молдавия. По мнению Пескова, это «очевидно».

Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС запустили по решению, принятому саммитом Евросоюза 14 декабря. Дмитрий Песков отметил, что во многом это связано с желанием «досадить России» и еще сильнее настроить против нее обе страны. Представитель Кремля назвал решение «абсолютно политизированным».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что его страна не позволит Украине вступить в ЕС. Он подтвердил, что процесс может быть долгим, и добавил, что Венгрии представится «примерно 75» шансов воспользоваться правом вето.