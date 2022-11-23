Мир 23 ноября 2022, 19:55 Песков предложил не слушать критикующих Казахстан политологов Представитель Кремля Песков призвал не реагировать на заявления политологов о Казахстане РИА «Новости»

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Позволяющие себе «неловкие» высказывания о Казахстане российские политологи не выражают официальную позицию российских властей. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти политологи никоим образом не отражают официальную линию правительства, не отражают официальную линию Кремля», — подчеркнул Песков.

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Он отметил, что в России много допускающих крайне неловкие высказывания о Казахстане политологов: не меньше, чем казахстанских экспертов, критически относящихся к России. Но на отношения двух стран эти позиции влиять не должны. Представитель Кремля добавил, что этих экспертов можно не слушать и не смотреть.

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Как сообщили «Известия», так представитель Кремля прокомментировал заявление политолога, который заявил, что в Казахстане «могут начаться нацистские процессы, как на Украине».

На это высказывание отреагировал и заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенков. Он призвал власти России отреагировать на скандальные заявления политиков и экспертов в адрес республики.