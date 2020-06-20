Песков пожелал жене Зеленского скорейшего выздоровления от COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелала Елене Зеленской выздоровления. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом.

«Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского», — сказал Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

О заболевании жены Зеленского Елены COVID-19 было объявлено 12 июня. Президент Украины перешел на особый режим работы: он ограничил круг общения, а совещания и встречи проводит онлайн. Несколько дней назад стало известно, что Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией.

В пресс-службе президента Украины объявили, что состояние Зеленской средней степени тяжести. Все тесты Владимира Зеленского были отрицательными.

На Украине с начала пандемии выявили боле 35 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 994 человека. За последние сутки число новых зараженных увеличилось на 841.