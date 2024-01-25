Важное 25 января 2024, 09:51 Песков поставил на место Зеленского после заявления о расследовании по Ил-76 Песков: международное расследование после крушения Ил-76 однозначно нужно vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. Официальный представитель Кремля отметил, что оно однозначно нужно, написало РИА «Новости».

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — заявил Песков.

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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту лайнера находились свыше 70 человек, большинство из них — военнопленные ВСУ, которых везли для обмена. После падения лайнера никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника спустя полдня. Он потребовал международного расследования крушения Ил-76.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов рассказал, что ВСУ целенаправленно атаковали борт с украинскими пленными. Он указал, что Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены.

Ранее появились предложения посмертно наградить весь экипаж Ил-76. Однако Песков назвал решение преждевременным. Специалисты еще не выяснили все обстоятельства падения авиасудна.