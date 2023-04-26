26 апреля 2023, 14:41
Песков посоветовал американцам беспокоиться о планах Байдена
Песков сказал, что избирателям США стоит задуматься об идее Байдена переизбраться
Решение действующего президента США Джо Байдена пойти на новый срок должно беспокоить американцев, а не россиян. Именно им следует делать прогнозы о шансах главы Белого дома на переизбрание, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«Не нам об этом задумываться, об этом задумываться собственно избирателям США. Это их вопрос», — сказал Песков.
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Журналисты спросили его, как в администрации президента России оценили шансы демократа Джо Байдена на победу в выборах 2024 года. Официальный представитель Кремля ответил, что об этом не задумывались. Он сказал, что американцам, а не россиянам следует проанализировать ситуацию и сделать прогноз о перспективе переизбрания нынешнего лидера.
Байден официально объявил о планах участвовать в президентской гонке. Его главный соперник республиканец и бывший глава государства Дональд Трамп предупредил, что переизбрание политика может привести к серьезным последствиям, сообщило Nation News. Демократ, по его словам, не понимает, что происходит вокруг, поэтому не сможет предотвратить третью мировую войну.
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