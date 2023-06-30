Мир 30 июня 2023, 12:57 Песков пообещал разобраться в ситуации с задержанием россиянина в Польше Пресс-секретарь Песков: дипломаты разберутся в ситуации с задержанием хоккеиста в Польше

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В ситуации с задержанием российского хоккеиста в Польше будут разбираться дипломаты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас власти не располагают всеми подробностями случившегося, сообщил ТАСС.

Песков выразил уверенность в том, что посольство России будет выяснять подробности задержания спортсмена.

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«Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — отметил представитель Кремля.

О задержании хоккеиста в Польше стало известно 30 июня. Генпрокурор республики Збигнев Зебро рассказал, что россиянин находился в стране с октября 2021 года и с тех пор якобы занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры, после чего будто бы передавал данные иностранной разведке. Хоккеиста арестовали на три месяца и предъявили обвинения в совершении шпионажа.

По предварительным данным, задержанным может быть 20-летний Максим Сергеев. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пообещал оказать помощь молодому человеку.