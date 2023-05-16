Мир 16 мая 2023, 14:06 Песков пообещал проинформировать о принятии решения по зерновой сделке Представитель Кремля Песков: РФ сообщит о судьбе зерновой сделки после принятия решения Pxhere

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Россия проинформирует, когда примет решение о перспективах продления зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что контакты по черноморской инициативе продолжаются, однако у российской стороны есть ряд вопросов по реализации договоренностей.

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«По-прежнему остаются открытыми очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принять решение», — процитировал Пескова ТАСС.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она подразумевает поставки украинской сельскохозяйственной продукции, а также российских удобрений и товаров через коридор в Черном море. Договоренности действуют до 18 мая текущего года. Россия выступает против продления инициативы без гарантии соблюдения интересов страны.

Очередные переговоры по продлению зерновой сделки уже назвали бесперспективными. Последней надеждой для пролонгирования инициативы станут российско-турецкие переговоры на уровне глав государств.