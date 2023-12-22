Мир 22 декабря 2023, 12:52 Песков пообещал ответ России в случае посягательств на ее новые регионы Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы РИА «Новости»

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Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью, для желающих на них посягнуть настанут неминуемые последствия. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о регионах страны, о неотъемлемой части России. Со всеми вытекающими последствия для желающих на них претендовать», — подчеркнул он.

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Таким образом он ответил на вопрос о беспокойстве России в случае принятия Украины в Евросоюз в нынешних территориальных реалиях.

Осенью 2022 года в состав России в результате всенародного референдума присоединились Херсонская и Запорожская область, а также Луганская и Донецка народные республики. Жители этих территорий практически единогласно приняли решение продолжать жизнь вместе с Россией.

Президент Владимир Путин отмечал, что на развитие новых субъектов страны предусмотрели выделение триллиона рублей ежегодно.