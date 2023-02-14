Мир 14 февраля 2023, 13:31 Песков похвалил спасателей за работу в Турции и Сирии Песков оценил профессионализм МЧС при разборе завалов в Турции и Сирии РИА «Новости»

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Спасатели МЧС России при разборе завалов в Турции и Сирии подтвердили свой профессионализм. Они работали филигранно и героически, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Наши спасатели, как и всегда, работали профессионально, героически и результативно», — сказал он.

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Представитель администрации президента заявил, что сотрудники ведомства высоко держат флаг МЧС России, показывают филигранную и самоотверженную работу.

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Российская группировка из 200 спасателей, кинологов, медиков и психологов завершила миссию в зоне землетрясения и вернется в Россию, объявил на оперативном селекторном совещании глава МЧС Александр Куренков. Они помогали разбирать обломки рухнувших зданий и доставать людей.

В аэромобильном госпитале приняли 900 пострадавших, психологи провели 130 консультаций. В Турции с участием российских специалистов разобрали вручную около 740 кубометров завалов, при помощи техники — 8,4 тысячи кубометров. В Сирии вывезли 5,6 тысячи кубометров обломков, а кинологи с собаками обследовали 750 квадратных метров.

Землетрясение произошло утром 6 февраля, пострадали Турция и Сирия. Заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский назвал спекуляцией заявления о сдвиге литосферных плит на несколько метров и сказал, что на изучение последствий катастрофы уйдет не один год.