Песков подтвердил завтрашний телефонный разговор Путина с Байденом

Пресс-секретарь Кремля подтвердил ТАСС, что 30 декабря состоится телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским — Джо Байденом. Он пройдет поздно вечером.

Ранее ту же информацию подтвердили в Белом доме для РИА «Новости».

«Президент Джозеф Байден-младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

По ряду данных, инициатива совершить переговоры исходила от российского президента.

Ранее Байден не стал исключать возможности новой личной встречи со своим российским коллегой. Во время поездки в штат Делавэр один из журналистов поинтересовался у Байдена, будет ли он лично встречаться с российским президентом в январе. «Посмотрим», — ответил Байден.

Переговоры России и США по стратегической безопасности намечены на 10 января. За ними последуют также встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.