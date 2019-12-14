Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»

Участники переговоров «нормандской четверки» действительно пытались перейти на повышенные тона во время обсуждения вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — рассказал Песков. Цитату привело РИА «Новости».

О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Во время выступления на площадке клуба «Валдай» он заявил, что на встречи обсуждался вопрос выполнения Минских соглашений.

«Дискуссия, насколько я могу представить, была весьма откровенной. Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть», — отмечал он.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии проходил 9 декабря в Париже. Стороны обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе, а также транзит российского газа через территорию Украины.

Следующая встреча должна состояться через четыре месяца для дальней работы по разрешению ситуации на Украине.