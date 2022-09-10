Песков анонсировал подготовку переговоров Путина и Додика | 360°

Мир 10 сентября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Песков анонсировал подготовку переговоров Путина и Додика Песков подтвердил подготовку контактов Путина и члена президиума БиГ Додика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Началась подготовка контактов президента России Владимира Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», — сказал он.

Реклама

Таким образом Песков ответил на вопрос о возможности такой встречи.

Реклама

Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович сообщал, что Додик может нанести визит Путину 20 сентября. Встреча планируется в Москве.

Ранее президент России встречался с Додиком в июне. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что представители UEFA не стали возражать против проведения футбольного матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Встреча двух команд запланирована на 19 ноября. Игру проведут в Санкт-Петербурге.

0 0 0 0 0 0