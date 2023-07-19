Важное 19 июля 2023, 16:17 Песков подтвердил формат участия Путина в саммите БРИКС Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой формат не помешает полноценному участию в мероприятии, сообщил ТАСС.

Ранее о том, что Россию на саммите в Йоханнесбурге представит глава МИД Сергей Лавров, заявили в канцелярии лидера страны-организатора Сирила Рамафосы. представитель Кремля подтвердил и эти данные.

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«На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров», — добавил Песков.

Участниками БРИКС на сегодняшний день являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет с 22 по 24 августа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию, что Москва якобы дала понять президенту ЮАР, что арест Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда на саммите будет равносилен объявлению войны.