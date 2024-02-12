Мир 12 февраля 2024, 13:04 Песков подтвердил, что Starlink официально не используют в России Песков: Россия не станет вторгаться в дебаты Украины и Маска по Starlink Global Look Press

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Россия не будет вторгаться в переговоры между Украиной и американским предпринимателем Илоном Маском по поводу Starlink. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля оставил без ответа информацию об использовании военными Starlink. Также Песков пояснил, что терминалы американской компании в России являются несертифицированной системой. Поэтому их не могут официально поставлять в страну.

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«Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Как напомнил RT, накануне американский бизнесмен сообщил, что принадлежащая ему компания SpaceX не продает терминалы российской стороне. На странице в социальной сети X Маск уточнил, что Starlink не передавали даже косвенно. Так бизнесмен отреагировал на информацию о том, что его компания якобы продает России терминалы спутникового интернета.