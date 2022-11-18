Важное 18 ноября 2022, 12:54 Песков подчеркнул важность поиска виновного в подрыве «Северных потоков» Представитель Кремля Песков заявил, что важно найти виновного в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Важно найти того, кто стоит за подрывами «Северных потоков». Данные о диверсии уже поступают. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Перед тем, как говорить о возможности восстановления ниток газопроводов, нужно дождаться оценки нанесенного ущерба, добавил он.

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«Нужно проанализировать эти данные по ущербу, перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления [поврежденных ниток трубопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“]», — сказал представитель Кремля.

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Ранее прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках». Специалисты обнаружили остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.

Утечки в нескольких местах в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» компании Nord Stream нашли в конце сентября 2022 года. Оператору газопроводов в ноябре разрешили провести собственное расследование причин случившегося.