Мир 04 февраля 2024, 15:17 Песков ответил Нуланд на слова о «милых сюрпризах» на поле боя Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая смеялась над погибшим Каддафи РИА «Новости»

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ведет себя как Хиллари Клинтон, которая смеялась над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, растерзанным повстанцами. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд о «милых сюрпризах» для России на поле боя. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

«Укладывать слово „милый“ и „поле боя“ в один ассоциативный ряд … Это, наверное, знаете, чему сродни… Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Песков предположил, что, вероятно, на Западе принято себя так вести, но в России все по-другому.

В конце января Нуланд прибыла на Украину с неанонсированным визитом. В Кремле заявили, что обычно такие поездки не ведут ни к чему хорошему.

По словам Пескова, в США по-прежнему враждебно настроены по отношении к России, но президент Владимир Путин знает, что делать.