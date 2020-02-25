Песков ответил на высказывания США о российском вмешательстве

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в России уже несколько раз опровергали такие обвинения.

«Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — заявил Песков.

По его словам, «Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела».

Ранее сенаторы-демократы обвинили Москву во вмешательстве в выборы 2020 года и предложили ввести новые антироссийские санкции.