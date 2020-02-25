    25 февраля 2020, 14:12

    Песков ответил на высказывания США о российском вмешательстве

    Ольга Ситникова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что американские власти жалуются на вмешательство России с маниакальной регулярностью. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве», — отметил Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в России уже несколько раз опровергали такие обвинения.

    «Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — заявил Песков.

    По его словам, «Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела».

    Ранее сенаторы-демократы обвинили Москву во вмешательстве в выборы 2020 года и предложили ввести новые антироссийские санкции.