Песков ответил на вопрос, получил ли Путин письмо Пашиняна

Москва постоянно находится на связи с Баку и Ереваном. Россия прикладывает усилия для разрядки напряженности на границе Азербайджана и Армении. Российский президент Владимир Путин — сторонник безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что «сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации» в регионе.

На вопрос о том, получил ли Путин письмо исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, представитель Кремля затруднился с ответом.

На прошлой неделе Пашинян во время внеочередного заседания парламента рассказал, что написал письмо Путину и попросил о помощи. В частности, военной. На такой шаг политик пошел из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Песков также добавил, что «эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов».