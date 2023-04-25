Мир 25 апреля 2023, 14:08 Песков ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана Песков: Россия рассматривает разные варианты по эвакуации своих граждан из Судана РИА «Новости»

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Решение об эвакуации россиян из Судана пока нет, рассматриваются разные варианты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, <…> ведутся на постоянной основе круглосуточные консультации и взаимодействие», — сказал Песков.

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Он обратил внимание, что сейчас рассматривают разные варианты, но конкретное решение пока не приняли.

Накануне стало известно, что более 140 россиян захотели эвакуироваться из Судана. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. По его словам, список постоянно увеличивается, но теперь уже за счет граждан СНГ.

США уже эвакуировали из Судана всех своих дипломатов и членов их семей.

В середине апреля в стране начались столкновения между военными и спецназом. Силы быстрого реагирования Судана ранее выразили готовность открыть аэропорты для эвакуации иностранцев.