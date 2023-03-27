Мир 27 марта 2023, 12:44 Песков ответил на вопрос о визите Путина в Турцию Пресс-секретарь Песков опроверг подготовку визита Путина в Турцию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не планирует посещать Турцию в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Готовится ли визит Владимира Путина в Турцию? Нет», — сказал он.

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Два дня назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным, поблагодарив его за продление сделки по вывозу зерна из украинских портов. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию двусторонних отношений.

В беседе с российским лидером Эрдоган подчеркнул, что Турция рассчитывает на завершение конфликта на Украине с помощью мирных переговоров и дипломатии.

Также ранее Песков сообщил, что Россия и Турция продолжают совместную работу по созданию газового хаба. При этом он не исключил вероятных задержек по техническим причинам.