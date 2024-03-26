Мир 26 марта 2024, 07:56 Песков ответил на вопрос о реакции РФ, если докажут причастность Киева к теракту Песков: рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту РИА «Новости»

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Рассуждать о реакции России, если подтвердится причастность Украины к теракту в Crocus City Hall, пока рано, поскольку следствие еще не завершили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — коротко заметил Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос, повлияет ли возможная причастность Киева на готовность России к мирным переговорам.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские власти знают исполнителей теракта, но важно узнать, кто за ними стоит. Он не исключил, что это «звено в одной цепи», которая тянется с 2014 года, когда Запад стал использовать украинский режим против России.

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что другие страны называют ИГ (организация запрещена в России) ответственной за теракт.