26 февраля 2024, 14:21
Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию
Песков: до выборов в России визит Путина в Турцию не планируется
Президент России Владимир Путин не совершит визит в Турцию до выборов в марте. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, у российского лидера весьма напряженный и сжатый рабочий график в ближайшее время.
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«До выборов визита в Турцию не будет. Все-таки график достаточно сжатый, у президента он очень напряженный, как и у господина Эрдогана», — сказал Песков.
Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что ждут визит Путина сразу после предстоящих выборов. В марте в Турции также состоятся парламентские выборы. По предварительным данным, Путин совершит визит в страну в апреле–мае.
Песков отмечал, что лидеры обоих государства регулярно поддерживают прямую связь посредством телефона, а также видятся лично не менее двух раз в год, чтобы обсудить мировую повестку и вопросы экономического характера.
Турция
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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