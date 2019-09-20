Песков ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Российские военные обеспечивают должную безопасность государства, в том числе и Калининградской области. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление США об имеющемся плане по обходу российских систем ПВО.

Захарова оценила как угрозу заявление США о прорыве ПВО Калининграда Подробнее

«Единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Мнение пресс-секретаря президента подтвердило и Министерство обороны, где заверили, что Россия «защищена от любых агрессивных планов».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова американской стороны угрозой и отметила их безответственность.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что США готовы ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе. Для этой цели у Пентагона есть некий план, который позволит нанести удар в обход систем ПВО Калининграда.