Мир 18 марта 2024, 21:17 Песков ответил на призыв США начать к переговоры по контролю над вооружениями Песков заявил о готовности РФ к переговорам с США о контроле над вооружениями РИА «Новости»

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Россия готова вести переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности. Об этом в комментарии «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет в том числе о проблемах ядерного разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

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«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что США готовы к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Причем. По ее словам, процесс можно начать без каких-либо предварительных условий и на двусторонней основе.